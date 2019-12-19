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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adliyeye sevk edilen katil zanlısının yakınları “Dik dur, kafanı kaldır”

Adliyeye sevk edilen katil zanlısının yakınları “Dik dur, kafanı kaldır”

Polis otosunun adliyeye gelişi

Polis Katil Zanlısı Avcılık 

-Zanlının polis otosundan indirilişi
-Adliye girişi ve yakınlarının dik dur kafanı kaldır diye seslenmeleri
-Adliye yazısı
-Adliye binası detayları
-Arşiv Görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kadının tüfek ile vurulup öldürülmesi olayında katil zanlısı olarak gözaltına alınan M.B. geniş güvenlik önlemleri dahilinde Edremit Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlının yakınları adliyeye girişi sırasında “Dik dur, kafanı kaldır” diye seslenmesi dikkatleri çekti. Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi 93. Sokak’taki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. İddia göre, fırıncılık yapan M B (46) ile Nazan Can (35) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kalbinden, ateşlenen tüfek ile vurulan kadın hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili gözaltına alınan, olay sırasında parmağı kopan ve Balıkesir’de tedavi altına alınan M.B. taburcu olduktan sonra emniyetteki sorgusunun ardından Edremit Adliyesine geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildi. Katil zanlısının yakınları M.B.’ye “Dik dur, kafanı kaldır” diye seslendiler. M.B.’nin adliyede ilk olarak savcılıkta ifade vereceği öğrenildi.
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