Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Adliyelerde FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı İzle

Adliyelerde FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı İzle

gözaltına alınan zanlıların doktor kontrolüne getirilmesi

Bild Akalan Etiler Terör Örgütü Trol 

-detaylar

( KAYSERİ )- 5 ilin adliye imamı ile irtibatlı olan 17 kişinin yakalanması için operasyon yapıldı KAYSERİ

- Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Sivas ve Nevşehir adliyelerinin imamı olan şahısla irtibatlı oldukları belirlenen 17 kişi gözaltına alınması için operasyon başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgüt içerisinde Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Sivas ve Nevşehir adliyelerinin imamı olan şahısla irtibatlı oldukları belirlenen Adliye İcra Müdürü, Adliye Seçim Müdürü, Zabıt Katibi, İnfaz Koruma Memuru, Öğretmen ve Mübaşirlerin bulunduğu aktif olarak görevde bulunan 17 şahıs için gözaltı kararı verildi.
Verilen karar sonrasında bu sabah yapılan operasyonda 16 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanarak gözaltın alındı. Bir kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürdürülüyor. Yetkililer, elde edilen bilgiler çerçevesinde operasyonun genişletilerek devam edeceğini bildirdi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı