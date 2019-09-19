Adliyede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş insanı toprağa verildi İzle

-MEZARLIKTA CENAZE NAMAZININ KILINMASI

-CENAZENİN DEFNEDİLMESİ

-ARŞİV GÖRÜNTÜLER EKLENMİŞTİR



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır Adliyesinde yaşanan silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Oruç Aras gözyaşları içinde toprağa verildi.

Iğdır Adliyesinde yaşanan silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Oruç Aras gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, Iğdır Adliyesinde meydana geldi. Boşanma davası için adliyeye giden Settar ve Oruç Aras, eşinin dayısı emekli polis memuru Ercan Eyrice tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Oruç Aras kurtarılamadı. Olayda yaşamını yitiren Aras, Iğdır merkez Karasu Camii’nde cenaze namazı kılındıktan sonra, Iğdır Asri Mezarlıkta gözyaşları içinde defnedildi. Cenazeye Iğdır Valisi Enver Ünlü, Oruç Aras’ın kayınbiraderi Iğdırlı Karabük Valisi Fuat Gürel, Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin, ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.



