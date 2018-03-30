Adliyede otopark eylemi yapan avukatlar beraat etti - UŞAK Haberi
- Uşak Barosu Başkanı Gürcan Sağcan'ın adliye binası önünde basın açıklaması yapması - Adliye otoparkının yetersiz olduğu gerekçesiyle adliyede yaptıkları protesto eyleminin ardından haklarında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 32 avukatın beraatine karar verildiUŞAK (AA) - Uşak Adliyesi otoparkının yetersizliğini gerekçe göstererek adliyede yaptıkları protesto eyleminin ardından haklarında açılan davada yargılanan 32 avukat beraat etti. Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya haklarında "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Uşak Barosu Başkanı Gürcan Sağcan'ın da aralarında olduğu 32 sanık avukat, olay günü cezaevi nakil aracında bulunan Sinan Aydın, çeşitli illerin baro başkanları ile sanıkları savunmak için çok sayıda avukat katıldı. Kimlik kontrollerinin ardından Hakim Derman Aslan, ilk duruşmada dinlenemeyen sanıklar Aydın Atalan, Aydın Yaman, Dilek Akagün, Bülent Çekinmez ve Evrim Bardakçıoğlu'na çeşitli sorular yöneltti.Sanık Atalan, olay günü aracıyla protestoya katılmadığını, buna rağmen yargılandığını ileri sürerek beraatini istedi.Sanık Dilek Akagün de sadece demokratik haklarını kullandıkları protesto eylemi nedeniyle yargılandıklarını iddia ederek, suçsuz olduğunu savundu.Sanık Bülent Çekinmez de ortada herhangi bir suç bulunmadığını, asıl davayı açan savcılık makamının yargılanması gerektiğini öne sürerek beraatini istedi.Olay günü cezaevi nakil aracında bulunan mağdur Sinan Aydın da 15 dakika kadar araçta beklediklerini, mağduriyet yaşamadığını beyan ederek şikayetçi olmadığını söyledi.
Sanıklar ve mağdurun dinlenmesinin ardından söz alan sanık avukatlarından Turgut Kazan, esasa ilişkin savunma yaptı.Kazan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin protesto eylemleriyle ilgili kararlarına atıfta bulunarak, "Protesto gösterisi bir yaşam hakkıdır, bu hakkı kullanan avukatlara bu nedenle bir ceza verilemez, bu iddianamenin yazılması bile bir ilkelliktir. Sadece otopark yetersizliğini protesto eden avukatlar hakkında 10 yıl hapis istemek, onları mesleklerinden ve yaşamlarından uzaklaştırmak istemek ilkelliktir. Ortada bir suç yoktur, bu nedenle tüm müvekkillerimin beraat etmesini istiyorum." diye konuştu. Hakim Aslan, suçun manevi unsurlarının oluşmadığını belirterek, tüm sanıkların beraatine karar verdi.Avukatlar, mahkemenin kararını alkışlarla kutladı. Uşak Barosu Başkanı Gürcan Sağcan, duruşmanın ardından adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, kararın avukatlık mesleğinin onurunu koruduğunu söyledi.
Duruşmalara gelerek destek veren Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve 50 ilden gelen baro başkanları ile meslektaşlarına teşekkür eden Sağcan, "Bu kararla yargı kazanmıştır, avukatlar ve Uşak halkı kazanmıştır." dedi. Avukatlar, açıklamanın ardından adliyeden ayrıldı. Uşak Barosu üyeleri, adliye otoparkının yetersizliğini protesto etmek için 14 Haziran 2016'da adliyede basın açıklaması yapmış, açıklamaya katılan avukatlar araçlarıyla adliye binasının bahçesine girmiş, bazıları da giriş çıkışı kapatmış, bunun üzerine gösteriye katılan 32 avukat hakkında "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.