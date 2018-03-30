Adliye personeli şehitler için lokma dağıttı

-camhuriyet başsavcısı ilyas yavuz konuşma

-adalet komisyonu başkanı bilal saydam konuşma

-şehitler için dua edilmesi

-lokma dağıtımı detay



( MUĞLA )- Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Personeli tarafından Muğla Adliyesi önünde tüm şehitler için lokma dağıtıldı MUĞLA



- Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler birimi tarafından bugüne kadar vatan, bayram, millet uğruna şehit düşmüş asker, polis, kamu görevlisi ve güvenlikçiler için lokma dağıtımı yapıldı. Muğla Adliye binası önünde düzenlenen lokma dağıtım törenine Muğla Adalet Komisyonu Başkanı Bilal Saydam, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, hakim ve savcılar ile idari personel katıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, şehitler için dağıtılan lokma töreninde yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet Başsavcılığımız İdari İşlerinde çalışan arkadaşlar önümüze bu şekilde bir teklif ile geldikleri zaman çok etkilendim ve duygulandım. Şu anda şanlı, şerefli askerimiz ülkemizin bekası için bataklığı kurutmak için bir mücadele içerisinde. Başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, bütün şehitlerimizden rabbim onlardan razı olsun” dedi.

Muğla Adalet Komisyonu Başkanı Bilal Saydam, şehitlik makamının en yüce makam olduğunu Kur’an’ı Kerim’de yer aldığını belirterek, “Dinimizin bu kadar önem verdiği şehitlik makamına sahip bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Bizler bu memleket, vatan ve millet uğruna binlerce yıldır şehit veriyoruz. Bu vatan uğruna canlarını veren askerimize, polisimize, güvenlik görevlilerimize, kamu görevlilerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Lokma dağıtımı öncesi tüm şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için dua okundu. Dua okunmasının ardından Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz adliye personeline ve vatandaşlara lokma dağıttı.



