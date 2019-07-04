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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adliye çıkışı kavga: 5 yaralı - ŞANLIURFA

Adliye çıkışı kavga: 5 yaralı - ŞANLIURFA

- Birecik Adliyesi görüntüsü - Adliye önündeki güvenlik önlemlerinden detay Şanlıurfa 'da adliye çıkışı kavga: 5 yaralı - Birecik ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan kavganın ardından 7 şüpheli gözaltına alındıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve mahkemelik olan iki ailenin fertleri arasında Birecik Adliyesi çıkışında tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, birbirlerine silah, taş ve sopalarla saldıran gruptakilerden 5 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri, kavgaya karıştığı iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Arazi Anlaşmazlığı 

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