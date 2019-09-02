Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Adli yıl açılışı - TRABZON

Adli yıl açılışı - TRABZON

- Trabzon Adliyesinde düzenlenen tören - Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Tamer Bayraktar'ın konuşması - Adalet Komisyonu Başkanı Özkan Tavuz'un konuşması - Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez'in konuşması Trabzon 'da adli yıl açılışıTRABZON (AA) - Trabzon 'da adli yıl açılışı kapsamında tören düzenlendi.
Trabzon Adliyesinde düzenlenen törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Tamer Bayraktar, 2019 - 2020 adli yılının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Hakim ve savcıların tartışılmadığı, yargıya güvenin arttığı, yargı, hakim ve savcıya olan şikayetlerin azaldığı bir dönem geçirmeyi temenni ediyorum. Bölge Adliye Mahkememiz de faaliyete geçti. Görevlerinde başarılar diliyorum. " dedi.
Adalet Komisyonu Başkanı Özkan Tavuz da adli tatil sonrasında bugün göreve başladıklarını belirterek, Bölge Adliye Mahkemesinin de faaliyete geçtiğini, yeni hakim ve savcıların göreve başladıklarını söyledi.

Tavuz, hakim, cumhuriyet savcısı, avukat ve adli personelle Trabzon Adliyesi olarak yeni adli yıla hazır olmanın mutluluğu içinde olduklarını kaydederek, çok çalışarak, adalete olan güveni daha üst seviyelere hep birlikte çıkaracaklarını ifade etti.
Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez de bu adli yıla da sorunlarla başladıklarını savunarak, "Bize düşen görev, bu sorunları el birliğiyle çözümlemek ve halkımızın yargıya duymuş olduğu güvenin seviyesini artırmaktır. Anayasamızda yer alan kuvvetler ayrılığı prensibine uygun olarak hukuk devletini yaratabilmemiz, demokrasiyi yaratabilmemiz ve vatandaşlarımızın yargıya duyduğu güveni yükseltebilmemiz hepimizin elinde." diye konuştu.
Açılış törenine, Trabzon Bölge Adliye Mahkeme Başkanı İbrahim Kolcu, savcılar, hakimler, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Adli Yıl Açılışı Hukuk Devleti Kuvvetler Ayrılığı 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük ProtestosuCHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük Protestosu
Başsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir DurumBaşsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir Durum
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'daCumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'daCumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı