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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Adli yıl açılışı - GAZİANTEP Video

Adli yıl açılışı - GAZİANTEP Video

- 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tören - Çelenk sunumu - İstiklal Marşı'nın okunması Gaziantep 'te 2019 - 2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkan vekili Mehmet Şahin, Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Bölge İdare Mahlemesi Başkanı Yüksel Navdar ve Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı, Atatürk Atınına çelenk koydu.

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