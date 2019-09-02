Adli yıl açılış töreni - KARABÜK Haberi

Sarayı Konferans Salonu'nda selamlaşmaCumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak'ın konuşması Karabük 'te adli yıl açılış töreniKARABÜK (AA) - Karabük 'te, adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Karabük Adliye Sarayı Konferans Salonu'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, burada yaptığı konuşmada, adalet hizmetlerinde asla kesinti olmadığını söyledi.
Aralarına yeni katılan hakim ve savcılara başarılar dileyen Mehmet Patlak, "Görevi başında şehit olan meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bizler zor bir görev yapıyoruz. Hakim, savcı, zabıt katibi, mübaşir hepimiz aynı gemideyiz. Biz bu yüzden birlikte olmalıyız, birlikten güç kuvvet doğar. Varımızla yoğumuzla bu hizmeti zaten icra ediyoruz. Bundan sonra da yeni adli yılda daha muvaffak olacağız. Adaleti tesis etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hepimizin yeni adli yılını tebrik ediyorum." diye konuştu.
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