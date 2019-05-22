Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni - ANKARA
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dereceye girenlere plaket vermesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kura işlemini başlatmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'ne katıldı.
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