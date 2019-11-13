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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adli Tıp, İngiliz Ajanın ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı

Adli Tıp, İngiliz Ajanın ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı

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( İSTANBUL )- Adli Tıp: “Genel bedensel tramvaya bağlı ölüm” İSTANBUL

Ölüm Raporu 


- Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan ilk raporda, ölümün genel bedensel tramvaya bağlı olduğu ve herhangi bir darp izine rastlanmadığı kaydedildi. Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu’nca ölüm raporu hazırlandı. Hazırlanan ilk raporda Le Mesurier’in vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadığı kaydedildi. Le Mesurier’in vücudundaki izlerin düşme sonucu olduğu değerlendirilen raporda, ölümün genel bedensel tramvaya bağlı olduğu yer aldı. Adli Tıp kurumunca hazırlanan ilk raporla intihar ihtimalinin güçlendirdiği kaydedildi. (YM-
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