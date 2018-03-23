Adli tıbbın ceset torbalarını hükümlüler üretiyor - KAHRAMANMARAŞ
- Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun dış detayı - Mahkumların atölyede çalışması - Ceset torbası detayı - Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mürsel Çakır ile röportajAdli tıbbın ceset torbalarını hükümlüler üretiyor - Adli Tıp Kurumunun ihtiyacı olan tek kullanımlık ceset torbaları, Kahramanmaraş 'taki Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlülerince üretiliyor - Cezaevi Müdürü Çakır: - "Biz burada para kazanmaktan ziyade hükümlülerin meslek edinmelerini sağlamak ya da var olan mesleklerini daha da geliştirmek istiyoruz. Rehabilitasyon ve iyileştirme dediğimiz şey burada devreye giriyor"KAHRAMANMARAŞ (AA) - Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumunun ihtiyacı olan tek kullanımlık ceset torbaları, Kahramanmaraş 'taki Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülerce üretiliyor.Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler, Adli Tıp Kurumunun ihtiyacı olan ceset torbalarını üretmek için her sabah işe gelir gibi atölyelerinin yolunu tutup mesai bitimine kadar çalışıyor.Kimisi ilk kez kimi de mevcut mesleğini geliştirmek için oturdukları dikiş makinelerinde, ceset torbası dikiyor.İş yurtlarında öğrendikleriyle kendi iş yerlerini açacakları günün hayaline kuran mahkumlar, aldıkları ücretler sayesinde de hem ailelerine yük olmaktan kurtuluyor hem de üretimleriyle devlete katkı sağlıyor.Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mürsel Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumlarında 25 atölye bulunduğunu, bunların 5'inin üretime yönelik olduğunu söyledi.
Amaçlarının, hükümlülerin hem var olan mesleklerini geliştirmelerini sağlamak hem de yeni meslekler edindirmek olduğunu vurgulayan Çakır, "Bu kapsamda, Adli Tıp Kurumunun ihtiyacı olan ceset torbalarının üretimine yönelik iş fikrimiz vardı. Gerekli görüşmelerimizi yaptık, onlar da kabul ettiler. Kurumun ihtiyacı olan ceset torbalarını mahkumlarımız üretiyor. Yıllık 55 bin ceset torbası üretiyoruz." diye konuştu. - "Devlete katkı sağlıyorlar"Ceset torbasının kesiminden dikimine kadar her aşamasını cezaevinde hükümlülerin yaptığına dikkat çeken Çakır, dışarıdan sadece kumaş aldıklarını belirtti. Çakır, üretilen ceset torbalarını Adli Tıp Kurumu şubelerine gönderdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:"Biz burada para kazanmaktan ziyade hükümlülerin meslek edinmelerini sağlamak ya da var olan mesleklerini daha da geliştirmek istiyoruz. Rehabilitasyon ve iyileştirme dediğimiz şey burada devreye giriyor. Hükümlülerimiz çalışarak aldıkları maaşla hem kendilerine hem de devlete ekonomik katkı sağlıyorlar."