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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Adıyamanlı muhtarlardan Diyarbakır annelerine destek Haberi

Adıyamanlı muhtarlardan Diyarbakır annelerine destek Haberi

- Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa İlik'in açıklamasından genel ve detay görüntülerADIYAMAN (AA) - Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma Dayanışma Derneği'ne bağlı muhtarlar, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır'daki il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.Yavuz Selim Mahalle Muhtarlığı önünde grup adına basın açıklaması yapan Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa İlik, çocukları ailelerinden ayıran terör örgütünü bir kez daha lanetlediklerini söyledi.

İlik, Diyarbakır'da HDP binası önünde çocuklarını terör örgütünün bataklığından kurtarmak isteyen annelerin bu onurlu mücadelesini muhtarlar olarak desteklediklerini ifade ederek, "Onlar bizim annelerimiz. Nasıl onların yürekleri yanıyorsa bizimde yüreklerimiz yanıyor. Şu an evlatları için mücadele veren annelerin ne kadar acı çektiklerini çok iyi anlıyoruz." diye konuştu.

Basın Açıklaması Kaçırılma Uttu Oturma Eylemi Terör Örgütü 

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