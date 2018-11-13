- Adıyaman ve Şanlıurfa'da trafik kazası - 9 yaralı - Kaza yerinden detay görüntüler - Jandarma ekiplerinin kazaya müdahalesiADIYAMAN/ŞANLIURFA (AA) - Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.Seyyid Ahmet Akkuş idaresindeki 34 VZ 6045 plakalı otomobil ile Emre Aydın'ın kullandığı plakasız motosiklet Kahta - Siverek kara yolunun 2. kilometresinde çarpıştı.Kazada iki sürücü ile otomobilde bulunan Kübra Ergün, Ayşe Akkuş ve Bedriye Ergün yaralandı.Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralıdan motosiklet sürücüsü Aydın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise sürücüleri öğrenilemeyen 63 ML 073 plakalı otomobil ile 47 DR 017 plakalı tır çarpıştı.Kazada yaralanan 4 kişi, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.