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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Adıyaman ve Şanlıurfa'da trafik kazası: 9 yaralı

Adıyaman ve Şanlıurfa'da trafik kazası: 9 yaralı

- Adıyaman ve Şanlıurfa'da trafik kazası - 9 yaralı - Kaza yerinden detay görüntüler - Jandarma ekiplerinin kazaya müdahalesiADIYAMAN/ŞANLIURFA (AA) - Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.Seyyid Ahmet Akkuş idaresindeki 34 VZ 6045 plakalı otomobil ile Emre Aydın'ın kullandığı plakasız motosiklet Kahta - Siverek kara yolunun 2. kilometresinde çarpıştı.Kazada iki sürücü ile otomobilde bulunan Kübra Ergün, Ayşe Akkuş ve Bedriye Ergün yaralandı.Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralıdan motosiklet sürücüsü Aydın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise sürücüleri öğrenilemeyen 63 ML 073 plakalı otomobil ile 47 DR 017 plakalı tır çarpıştı.Kazada yaralanan 4 kişi, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik Kazası Bild Motosiklet Sürücüsü 

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