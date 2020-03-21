Adıyaman ve Batman'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek
- Vatandaşların sağlık çalışanlarına alkışlı destek vermesi - Vatandaşlardan Mehmet Yıldırm'ın konuşması Batman 'da sağlık çalışanlarına alkışlı destekADIYAMAN/ BATMAN (AA) - Adıyaman ve Batman 'da vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.Adıyaman'da vatandaşlar, koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personeli için balkon ve pencerelere çıkıp, alkışla destekte bulundu. - Batman Batman 'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım