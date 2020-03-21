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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Adıyaman ve Batman'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Adıyaman ve Batman'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek



- Vatandaşların sağlık çalışanlarına alkışlı destek vermesi - Vatandaşlardan Mehmet Yıldırm'ın konuşması Batman 'da sağlık çalışanlarına alkışlı destekADIYAMAN/ BATMAN (AA) - Adıyaman ve Batman 'da vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.Adıyaman'da vatandaşlar, koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personeli için balkon ve pencerelere çıkıp, alkışla destekte bulundu. - Batman Batman 'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Yoğun Mesai Koronavirüs Sağlık Personeli Sağlık Çalışanları Kışla 

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