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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adıyaman sıcaktan kavruluyor

Adıyaman sıcaktan kavruluyor

Şehirden görüntü

Çalışan Çocuklar 

-Parkta serinlemeye çalışanlar
-Parkta serinlikte yatanlar
-Havuzdan görüntü
-Serinlemeye çalışan çocuklar
-Havuzda serinlemeye çalışan Ahmet Gazi Bozkurt- RÖP
-Havuzda serinlemeyen çalışan Emir Aktan Ekinci- RÖP
-Parkta serinlemeye çalışan Mehmet Kaya- RÖP
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseldiği Adıyaman’da, aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar parklara ve havuzlara koşuyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi gördüğü Adıyaman’da, vatandaşlar çarşı merkezine sıcaktan dolayı akşamüzeri çıkmayı tercih ediyor. Gölge yerleri, klimalı ortamları ve havuzları tercih eden vatandaşlar, aynı zamanda serinlemek için soğuk yiyecek ve içecekleri de tüketmeyi ihmal etmiyor. Bazı vatandaşlar mesire alanlarında veya park gibi bölgelerde ağaç gölgelerinde zaman geçirirken bazı vatandaşlar ise derelerde ya da havuzlarda yüzerek serinlemeye çalışıyor.
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