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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Adıyaman şehidinin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi

Adıyaman şehidinin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi

-Eskortun gelmesi

Şehit Polis Aracı Hastane Polis Memuru Saldırı 

--Cenaze aracının morga inmesi ve tabutun çıkartılması
--Tabutun morga taşınması
--Protokolden görüntüler
--diğer detaylar

( KAYSERİ -EK) KAYSERİ

- Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devriye görevi yapan ekip otosuna uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi, Adıyaman'daki törenin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde önceki gece devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay yönetimindeki polis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği polis memuru Taha Uluçay, ağır yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Uluçay, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi Adıyaman'da düzenlenen törenin ardından havayolu ile Kayseri'ye getirildi.
Şehit polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi, meslektaşlarının oluşturduğu eskort eşliğinde havaalanından alınarak Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da, morga gelerek acılı ailenin üzüntüsü paylaştı.
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