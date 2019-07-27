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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Adıyaman şehidinin baba evinde yas

Adıyaman şehidinin baba evinde yas

Binadan görüntüler

Şehit Polis Aracı Hastane Polis Memuru Saldırı 

-Taziyeye gelenlerden görüntüler
-Binaya asılan Türk bayraklarından görüntüler

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devriye görevi yapan ekip otosuna uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın Kayseri'deki baba evinde yas var. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde önceki gece devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay yönetimindeki polis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Taha Uluçay, ağır yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Uluçay, bugün sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberini alan yakınları da, Melikgazi ilçesinde bulunan baba evine geldi. Şehidin ailesinin yaşadığı bina Türk bayrakları ile donatılırken, Melikgazi Belediyesi de apartmanın önüne taziye çadırı kurdu. Şehit polis memuru Taha Uluçay'ın naaşı, Adıyaman'da düzenlenecek olan törenin ardından Kayseri'ye getirileceği öğrenildi. (AG-
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