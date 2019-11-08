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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Adıyaman merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adıyaman merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

- Zanlıların sağlık kontrolünden geçirilmesiADIYAMAN (AA) - Adıyaman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü adliyeye sevk edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, polis ekiplerince Adıyaman merkezli Elazığ, Van ve İstanbul'da belirlenen adreslere 6 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan A.D, M.Ö, O.K. ve Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.Diğer 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis Polis Ekipleri Trol 

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