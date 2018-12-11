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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Adıyaman-Malatya karayolunda heyelan İzle

Adıyaman-Malatya karayolunda heyelan İzle

araçlar ve heyelandan genel görüntü

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

Aşırı Yağış 


- Adıyaman-Malatya karayolunda aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan, Adıyaman Malatya il sınırı Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle sel suları kaya parçaları ve toprağı yola sürükledi. Heyelan nedeniyle ulaşım bir süre durdu. Karayolları ekipleri heyelan nedeniyle kapanan yolun açılması için çalışma yaparken, trafik tek yönlü olarak sağlandı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu karayolunda can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Dün gece saatlerinde de aynı bölgede yağış sonrası heyelan olduğu ve sabaha kadar yapılan çalışmalar ile yolun trafiğe açıldığı öğrenildi. Karayolları ekipleri aynı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
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