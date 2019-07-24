Adıyaman’ın yerli arıları tanımlanıyor

-Yetkililerin arıları incelemesi

-Arılardan görüntü

-Türker Yener’ün konuşması

-Atilla Öztokmak’ın konuşması

-Muhsin Doğaroğlu’nun konuşması

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) - Tanımlanma işlemleri tamamlanan yerli arılar tescillendirilerek isimlendirilecek ADIYAMAN



- Adıyaman’ın 5 ilçesinden toplanan yerli arılar oluşturulan arı konaklama sahasındaki kolonilerde tanımlanacak ve ardından tescillenerek isimlendirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman Sert Kabuklu Araştırma Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülen “Adıyaman Yerli Bal Arılarının Morfolojik, Fizyolojik ve Davranış Özellikleri Bakamından Tanımlanması” projesi kapsamında arı konaklama sahası oluşturuldu. Proje kapsamında 5 ilçeden yerli bal arıları İncebağ köyü sınırları içerisinde oluşturulan arı konaklama sahasında bir araya getirerek ana arı ve koloniler oluşturuldu. Arıların davranış özellikleri tanımlanacak, ardından yerli arılar tescillenerek isimlendirilecek. Şu ana kadar Türkiye’de Ardahan çevresinde Kafkas, Ege Bölgesi'nde ise Efe isimli arıların tescillendiği öğrenildi. Adıyaman Sert Kabuklu Araştırma Enstitü Müdürü Türker Yener, Enstitü Müdür Yardımcısı ve proje yürütücüsü Atilla Öztokmak ve Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu ile birlikte yerli arıların ıslahı ile ilgili gelinen son noktayı gözlemledi. Yener, “Bugün Enstitü Müdürlüğümüzce Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne sunduğumuz araştırma projesinin uygulama sahasındayız. Burada Adıyaman’ın yerli arılarının morfolojik, fizyolojik özelliklerini belirlemek üzere araştırma yapıyoruz” dedi.

Enstitü Müdür Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Atilla Öztokmak, “Burası Enstitü Müdürlüğümüze ait arılık işletmesidir. Bunu bu yıl içerisinde oluşturduk. Burada Bakanlığımıza bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün projesini yürütüyoruz. Adıyaman’ın yerli bal arasının ıslah projesini yürütüyoruz. Beş ilçemizden yerli bal arılarını örnekleme usulü ile topladık ve buraya taşıdık. Burada da damızlık olan 5 ilçenin arılarından yeni koloniler oluşturduk. Bu kolonilerde Adıyaman’ın yerli bal arılarının tanımlanması projesini yürüteceğiz. Bu projemizi tamamladıktan sonra Adıyaman’ın yerli bal arılarını tanımlamış olacağız. Sonrasında da yeni projeler ile ıslahına yönelik çalışmalar yöneteceğiz” ifadelerini kullandı. Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu, “Bu çalışmanın esası Adıyaman arısının tespiti, ıslahı ve daha sonra tescili konusunda çalışmalar yapılmasıdır. Bütün Adıyaman’ı temsil edecek olan ve beş değişik noktadan alınmış olan arıları bugün inceledik. Çok homojen bir yapı gördüm. Bu çalışmanın olumlu sonuç vereceğine dair çok ciddi izlenimler edindik. Gerçekten tipik Anadolu arısı ama Anadolu’nun belki bu bölgeye lokalize olmuş farklı bir ekotipi olabilir" dedi.



