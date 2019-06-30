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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Adıyaman Havalimanı inşaat alanında trafik kazası: 4 yaralı İzle

Adıyaman Havalimanı inşaat alanında trafik kazası: 4 yaralı İzle

- Havalimanından itfaiye ekiplerinin çıkışı - Yaralıların hastaneye getirilmesiADIYAMAN (AA) - Adıyaman Havalimanı inşaat alanında virajı alamayan kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Ali Güngör idaresindeki 34 UA 0386 plakalı kamyonet, apronda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada sürücü Güngör ile kamyonette bulunan Ufuk Toy, Doğan Erat ve Ali Opak yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastane İnşaat Alanı Apron Direksiyon 

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