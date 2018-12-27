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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Adıyaman-Gaziantep karayolunda yol çöktü

Adıyaman-Gaziantep karayolunda yol çöktü

Karayolunda meydana gelen çökme

Karayolları Aşırı Yağış Toprak Kayması 

-Levhaların görüntüsü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Gölbaşı-Gaziantep karayolu 26. kilometresinde karayolu aşırı yağışlar nedeniyle kısmen çöktü. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu 26. kilometresinde yağışlar nedeniyle çökme meydana geldi. Yolun alt kısmında meydana gelen toprak kayması yolun çökmesine neden oldu. Karayolunun yaklaşık 50 metrelik bölümünde yarım metre kadar çöken yolda karayolları ekipleri önlem alarak uyarıcı levha astı. Karayolunun bir bölümünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. (KA-SD-
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