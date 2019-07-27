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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Adıyaman'daki terör saldırısı - Yaralı polis memuru Uluçay hastanede şehit oldu - ADIYAMAN

Adıyaman'daki terör saldırısı - Yaralı polis memuru Uluçay hastanede şehit oldu - ADIYAMAN

- Terör örgütü PKK'nın ekip otosuna saldırısında yaralanan polis memuru Taha Uluçay'ın şehit olması - Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in hastaneye gelmesi - Şehit polis memuru Taha Uluçay'ın amcasının Vali Pekmez'e sarılması - Valisi Aykut Pekmez'in şehit polis Uluçay'ın amcası ile yürümesi - Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu Adıyaman 'daki terör saldırısı - Sincik ilçesinde 26 Temmuz'da terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Taha Uluçay şehit olduADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Sincik ilçesinde 26 Temmuz'da terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Taha Uluçay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Temmuz'da Sincik ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarının polis ekip otosuna yaptığı silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Taha Uluçay'ın kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehadete eriştiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Kahraman şehidimizin naaşı bugün saat 13.30’da Adıyaman Hükümet Meydanı'nda memleketi Kayseri iline uğurlanacaktır."Öte yandan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, acı haberin ardından hastaneye giderek, şehit yakınlarına taziyelerini sundu.Vali Pekmez'i hastane kapısında karşılayan şehidin amcası, Vali Pekmez'e sarılarak "Bir oğlumu ve bir yeğenimi şehit verdim" diyerek gözyaşı döktü.

Terör Saldırısı Şehit Yakınları Silahlı Saldırı Yazılı Açıklama Terör Örgütü 

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