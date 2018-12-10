- Adıyaman'da yoğun sis etkili oluyor Haberi

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( ADIYAMAN )- Yoğun sis kent genelinde etkili oldu ADIYAMAN



. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sis, yağış ve fırtına uyarısı yaptığı kentler içerisinde bulunan Adıyaman'da sis sabah saatleri itibari ile etkili olmaya başladı.

Yoğun sis karayolu ulaşımında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Yer yer görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü Adıyaman'da sağanak yağış devam ediyor. Özellikle Adıyaman - Şanlıurfa, Adıyaman - Gölbaşı, Adıyaman - Çelikhan, Adıyaman - Tut ve Adıyaman Sincik karayolunda sis etkili oluyor. Besni ilçesinde ise adeta kenti sis bulutu kapladı. Görüş mesafesi düşünce ilçe merkezinde göz gözü görmüyor. Etkili olan yoğun sis nedeniyle yayalar ve araçlar kontrollü bir şekilde ilerliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle öğleden sonra kentte şiddetli fırtına olabileceği uyarısında bulundu. (AHM-SD-

