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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Adıyaman'da yankesicilik şüphelileri yakalandı

Adıyaman'da yankesicilik şüphelileri yakalandı

- Yankesicilik şüphelilerin yakalanması - Emniyete götürülen şüphelilerin görüntüsü - Gözaltına alınan 5 kadın şüpheli, polise zor anlar yaşattıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 5 kadın şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık zanlısı 5 kadının Gölbaşı ilçesinden kent merkezine geldikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.Şüpheliler, Turgut Reis Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanına girdikleri sırada yakalandı. Polise zorluk çıkaran zanlılar, üst aramalarında kimlik bulunamayınca emniyete götürüldü.Asayiş Şube Müdürlüğünün bahçesine getirilen şüpheliler, araçtan indirildikleri sırada polise zor anlar yaşattı.Zanlıların, iş yerlerinden "tırnakçılık" yöntemiyle yankesicilik yaptıkları öne sürüldü.

Polis Hırsızlık Zanlısı Akalan Kuyumcu Dükkanı Hırsız 

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