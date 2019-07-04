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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı - ADIYAMAN

Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı - ADIYAMAN

- Adıyaman 'da trafik kazası - 4 yaralı - Kaza yerinden görüntü - Araçlardan görüntü - Genel ve detay görüntü Adıyaman 'da trafik kazası: 4 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Şaban Karaman (29) idaresindeki 63 RB 832 plakalı otomobil, Kahta - Adıyaman kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Şahin Dolan'ın (35) kullandığı 02 AAF 468 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Kazada sürücüler ile Mehmet Dolan (64) ve Sami Yusuf Dolan (8) yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası Ticari Araç 

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