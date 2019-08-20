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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Adıyaman’da trafik kazası: 3 yaralı

Adıyaman’da trafik kazası: 3 yaralı

- Adıyaman 'da otomobil refüje çarptı - 3 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Kaza yapan araçtan detaylar - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi - Genel detaylar Adıyaman 'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.Gazal Şahin (58) idaresindeki 05 AAJ 081 plakalı otomobil, Kahta - Adıyaman kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda refüje çarptı.Kazada, sürücü Şahin ile yanında bulunan Özgül (32) ve Mustafa Talha Karataş (1) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası 

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