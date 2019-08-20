Adıyaman’da trafik kazası: 3 yaralı

- Adıyaman 'da otomobil refüje çarptı - 3 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Kaza yapan araçtan detaylar - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi - Genel detaylar Adıyaman 'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.Gazal Şahin (58) idaresindeki 05 AAJ 081 plakalı otomobil, Kahta - Adıyaman kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda refüje çarptı.Kazada, sürücü Şahin ile yanında bulunan Özgül (32) ve Mustafa Talha Karataş (1) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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