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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

- Adıyaman 'da trafik kazası - 3 yaralı - Kazadan genel ve detay görüntüler ADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Ahmet Ç. yönetimindeki 44 NE 189 plakalı otomobil, Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.Kazada sürücü Ahmet Ç. ile otomobilde bulunan Muhammed Sefa Y. ve Şeriban U. yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik Kazası Bild Direksiyon 

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