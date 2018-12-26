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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

- Kaza yerinden görüntü - 112 Acil Servis ekiplerinin yaralılara müdahale etme görüntüsü - Kaza yapan hafif ticari araçtan görüntüADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.Gaffari Çetin idaresindeki 01 B 510 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı İndere köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayaya çarptı.Kazada, sürücü Çetin ve araçta bulunan Uğur Tunç ile Mustafa Bağlar yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası Ticari Araç Direksiyon 

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