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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı Haberi

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı Haberi

- Adıyaman 'da trafik kazası - 2 yaralı - Kaza yerinden görüntü - Araçlardan görüntüADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde, beton mikseriyle, hafif ticari aracın çarpışması sonucu, 2 kişi ağır yaralandı.Rahmi Maçin (54) idaresindeki 02 KP 047 plakalı beton mikseri ile Agit Küçük (55) idaresindeki 02 AAC 885 plakalı hafif ticari araç, Kahta - Siverek kara yolunda, Kahta Çayı yakınlarında çarpıştı.Kazada ağır yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Trafik Kazası Beton Mikseri Ticari Araç 

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