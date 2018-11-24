Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı Haberi

- Adıyaman 'da trafik kazası - 2 yaralı - Kaza yerinden görüntü - Araçlardan görüntüADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde, beton mikseriyle, hafif ticari aracın çarpışması sonucu, 2 kişi ağır yaralandı.Rahmi Maçin (54) idaresindeki 02 KP 047 plakalı beton mikseri ile Agit Küçük (55) idaresindeki 02 AAC 885 plakalı hafif ticari araç, Kahta - Siverek kara yolunda, Kahta Çayı yakınlarında çarpıştı.Kazada ağır yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.