Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı (2) Video

Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı (2) Video

- Yaralının hastaneye getirilmesinden görüntü Adıyaman 'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Ahmet Burak Özhan idaresindeki 02 EB 942 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman - Gölbaşı kara yolunun 10'uncu kilometresi Çakal Köprüsü yakınında Ömer Alper Bülbül idaresindeki 01 AS 621 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada, sürücü Bülbül ile araçta bulunan Muhammet Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti sürücü Özhan yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özhan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Trafik ekipleri, bir süre kapanan yolu kontrollü şekilde ulaşıma açtı.Bu arada hayatını kaybedenlerin uzman çavuş oldukları öğrenildi.

Hastane Jandarma Trafik Kazası Uzman Çavuş Ticari Araç 

İlgili Foto Galeriler
Mardin Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıMardin Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Vatandaş Askerine Böyle Sahip ÇıktıVatandaş Askerine Böyle Sahip Çıktı
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı