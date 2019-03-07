Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı Video

- Adıyaman 'da trafik kazası - 1 yaralı - Kaza yerinden detay görüntüler - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Rıfat Gülşen idaresindeki 80 FV 057 plakalı otomobil, İbrahim Dağtekin'in (18) kullandığı plakasız motosikletle Kayalık Mahallesi Hastane Caddesi'nde çarpıştı.Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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