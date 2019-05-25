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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı İzle

Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı İzle

- Adıyaman 'da trafik kazası - 1 yaralı - Kaza yerinden detay görüntüler - Kaza yapan araçtan detaylar - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Araç içerisinde bulunan Gazi Dalgalar'ın konuşmasıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Hasan Ulum idaresindeki 34 EZT 54 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı 82. Yıl Devlet Hastanesi yakınında bulunan refüje çarparak takla attı.Kazada sürücü Ulum yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.Araç içerisinde bulunan Gazi Dalgalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin devrildiğini söyledi.

Kaza sonrası araç içerisinde bulunan 4 kişiyi dışarı çıkarmaya çalıştığını ifade eden Dalgalar, "Sürücü yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu çok şükür iyi." dedi.

Hastane Trafik Kazası Direksiyon 

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