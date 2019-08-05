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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Adıyaman'da trafik kazaları: 6 yaralı

Adıyaman'da trafik kazaları: 6 yaralı

- Yaralılardan görüntü - Kaza yapan araçlardan görüntü - Yaralıların ambulanstaki görüntüsüADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Murat Baydaş'ın kullandığı 02 AT 550 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ömer Faruk Kutlu idaresindeki 02 BE 151 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada sürücülerden Murat Baydaş ile araçlarda bulunan Selim Baydaş, Ömer ve Melike Eyice yaralandı.Diğer kazada ise Ferhat Şahin idaresindeki 02 LE 869 plakalı otomobil, Bahri Evli'nin kullandığı 34 NJ 5396 plakalı otomobil ile Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.Kazada Sürücü Ferhat Şahin ile otomobildeki Ayşe Demir yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile diğer hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Trafik Kazası Bild 

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