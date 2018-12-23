Adıyaman’da trafik kazaları: 3 yaralı - ADIYAMAN

- Olay yerinden görüntü - Araçlardan görüntü - Yaralının hastaneye getirilişi - Ambulanslardan görüntü - Genel ve detay görüntüler Adıyaman 'da trafik kazaları: 3 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.Cenap Altaş idaresindeki 34 HY 9108 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Eski Kahta Caddesi'nde Hakan Özer'in kullandığı motosikletle çarpıştı.Motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Mehmet Gazi Aslan yaralandı.Yeni Mahalle 3'üncü Çevre Yolu mevkisinde ise Orhan Yapık'ın kullandığı 02 BJ 863 plakalı otomobille çarpışan 63 ZS 891 plakalı otomobilin sürücüsü Hidayet Kırmızı yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.