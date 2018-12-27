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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Adıyaman’da toprak evin duvarı çöktü: 2 yaralı Haberi

Adıyaman’da toprak evin duvarı çöktü: 2 yaralı Haberi

Yaralıların ambulanstaki görüntüsü

Polis Kalaba Alabalık Aşırı Yağış 

-Göcük olan yerden görüntü
-Olay yerinedeki polisler ve kalabalık
-Çatıdaki delik ve yere düşen toprak ve birikitler
-İşletme sahibi ile röp
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Çöken toprak evin duvarı yan taraftaki lokantanın çatısından aşağı düştü- Lokantada ki 2 müşteri yaralandı ADIYAMAN - Adıyaman’da aşırı yağışlar nedeniyle çöken toprak evin duvarı yan tarafta ki lokantanın çatısına düştü, 2 müşteri yaralandı. Olay, Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesi Gölebatmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan iki katlı toprak evin üst katının duvarı aşırı yağışlar nedeniyle çöktü. Çöken duvar yan tarafta bulunan lokantanın asma tavanından aşağı düştü. Briket ve toprak yığını çatıdan lokantada müşteri olarak bulunan Zeynep Yiğit ve Kemal Yiğit’in üzerine düştü. lokanta çalışanları ve çevredeki esnafların yardımı ile yaralılar toprağın altından çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 sağılık ekipleri yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İşletme sahibi MahmutGündüz olay anını anlatarak, kendilerinin işyerinde çalıştığı esnada büyük bir gürültü ile toprak ve briketlerin müşterinin üzerine düştüğünü belirtti.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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