Adıyaman’da takla atan traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı

-yaralıların görüntüsü

-Olay yerinden detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktörün takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarıçöplü Köyünde yaşayan Dursun Üreğen (60) traktör ile tarlaya gittiği esnada traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör kontrolden çıkarak takla atmaya başladı.

Meydana gelen kazada traktör sürücüsü Dursun Üreğen traktör altında kalarak olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken traktörde bulunan Umut Çiğdem isimli bir kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Umut Çiğdem, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Traktör altında kalarak hayatını kaybeden Dursun Üreğen’in cenazesi ise, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

