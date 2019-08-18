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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Adıyaman'da şüpheli ölüm Haberi

Adıyaman'da şüpheli ölüm Haberi

- Adıyaman 'da engelli çocuğun yatağında ölü bulunması - Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morg girişinden detaylar - Ayaz ailesi üyelerinin detay görüntüleriADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da 13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde çocuklarının odasına giren aile engelli olan çocukları M.T.H.A'yı hareketsiz halde buldu.Eve çağrılan 112 Acil Servis ekipleri 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.Ölümü şüpheli bulunan çocuğun cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze 

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