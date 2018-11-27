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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Adıyaman’da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü

Adıyaman’da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü

Sisten görüntü

-Kentten görüntü
-Ormanlık alandan ve yapılardan görüntü
-Elektrik direklerinden görüntü
-Röp.

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü. Adıyaman sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Adıyaman merkezde yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Araç sürücüleri görüş mesafesinin düşmesiyle ilerlemekte güçlük çekti. Sis olumsuz koşulların yanında kent genelini tamamen etkisi altına alarak ilginç ve güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. (CK-SD-
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