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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Adıyaman'da sis etkili oldu

Adıyaman'da sis etkili oldu

- Oluşan sisADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Adıyaman 'da geceden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü, kent merkezinde, trafikte yer yer aksamalar yaşandığı kaydedildi.Trafiğin kontrollü sağlandığı kent merkezinde, sürücülerin sis farlarını açarak ilerlediği görülürken, trafik ekipleri ise sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kentte sisin yarın da etkili olacağı öğrenildi.

Trol 

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