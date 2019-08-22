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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adıyaman'da silahlı kavga:1 ölü İzle

Adıyaman'da silahlı kavga:1 ölü İzle

acilden detaylar

Hastane Jandarma Cenaze Silahlı Kavga Sağlık Ekipleri 

-yakınlarının hastane önündeki feryatları

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Olay, dün gece saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi Heyik Dağı Taş Kesme mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre burada çobanlık yapan Garip S. ile Murat G. ve Ferhat Ulu (21) arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile birlikte Garip S. yanında bulunan tüfekle ateş etmeye başladı.
Yaşanan silahlı kavgada Ferhat Ulu olay yerinde hayatını kaybederken Garip S., ve Murat G. ise yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerde Ferhat Ulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan Garip S. ile Murat G. önce Besni Devlet Hastanesine ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet Savcının olay yerine gelerek yaptığı incelemenin ardından Ferhat Ulu’nun cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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