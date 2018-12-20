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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Adıyaman'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi Video

Adıyaman'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi Video

Göle dönen cadde ve sokaklar

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Şiddetli Yağış 

-Araçların ilerlemesi ve su sıçratmaları
-İlerlemekte zorlanan araçlar
-Sürücü ile röp.
-Yolda kalan araç ve başka araç tarafından çekilmesi
-Yayaların zor şartlarda ilerlemesi

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Adıyaman’da etkili olan sağanak yağış şiddetini arttırınca hayatı olumsuz etkiledi. İki günden beri sağanak bir şekilde devam eden yağmur yağışı akşam saatlerinde hızını arttırdı. Şiddetli yağış ile birlikte tıkanan mazgallar olumsuzluğu beraberinde getirdi. Cadde ve sokakların sel suları nedeniyle göle döndüğü Adıyaman’da hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı. Sürücülerden bazılarının araçları göle dönen caddede ilerleyemezken, vatandaşlar da ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji yetkililerinin şiddetli yağış uyarısı yaptığı Adıyaman’da metrekareye 51 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Yağışlarla ilgili belediye ekipleri tıkanan mazgalları açma çalışmalarını sürdürüyor.
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