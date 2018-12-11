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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Adıyaman’da şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü İzle

Adıyaman’da şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü İzle

Su taşkınlarından görüntü

Karayolları Sağanak Yağış Şiddetli Yağış 

-Bulvardan görüntü
-Araçlardan görüntü
-Belediye ve karayolları ekiplerinden görüntü
-Derelerden görüntü
-Göletlerden görüntü
-Araçların su fırlatması
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da etkisini sürdüren şiddetli yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Adıyaman kent merkezinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar göle dönen Atatürk Bulvarında ilerlemekte güçlük çekerken oluşan gölette karayolları ekipleri tarafından müdahale edildi. Adıyaman Meteoroloji Müdürlüğü, yaklaşık 1 saat içerisinde metrekareye 45.2 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde yağışların meydana getirdiği olumsuzlukları müdahale etti. Belediye ekipleri geceden itibaren toplum 115 ev ve iş yerlerinin su basılması olayına müdahale etti.
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