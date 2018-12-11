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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Adıyaman’da sel önüne ne kattıysa sürükledi Haberi

Adıyaman’da sel önüne ne kattıysa sürükledi Haberi

Köyde sel sularının akması ve vatandaşlar

Polis Kamera Şiddetli Yağış Felaket Polis Ekipleri 

-Dağdan akan sular
-Göksu Köprüsü
-Cendere köprüsü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Köprülerin ayakları kontrol edildi ADIYAMAN

- Adıyaman’da şiddetli yağışlar dağlardan taş ve toprakları sürükleyen sel suları bazı köylerde su baskınlarına neden oldu. Sel felaketinin en yoğun olduğu ilçelerden birisi olan Gerger ilçesinde metrekareye 59 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış dağlardan kaya parçalarını ve taşları sürükledi. İlçeye bağlı Tillo ve Gölyurt köyleri ise bu yağışlardan en çok etkilenen köyler oldu. Taşan derelerden akan sel suları köyde korkuya neden oldu. Sel suları önüne ne kattıysa sürükledi.Köylü vatandaşların yaşadığı telaş ve korku kameralara yansıdı. Yine Gerger ilçesinde Kesertaş Köprüsünde ise sel suları nedeniyle hasar meydana geldi. Taşkın derelerden gelen sel suları Tarihi Cendere Köprüsü’nün bulunduğu Kahta Çayından aktı. Sel sularının şiddeti görüldü.
Diğer taraftan Adıyaman Gölbaşı Karayolu Göksu Çayı üzerinde bulunan Göksu Köprüsünün taşkın sulardan zarar görebileceği ihtimaline karşı Karayolları ekipleri ve polis ekipleri köprünün ayağında incelemede bulundu. (AHM-SD-
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