Adıyaman'da şaşırtan üst geçit... Geçidin bir ayağı tarlaya diğer ayağı oto galerinin bahçesine iniyor



Yaklaşık 1 ay önce standartlara uygun yapılan üst geçidin giriş ve çıkışı ' trajikomik ' bir hal aldı. Üst geçidin merdivenlerini gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Üst geçit merdivenlerinin birisi tarlaya, diğeri ise otomotiv satıcısının etrafını tel örgüyle çevirdiği bahçeye çıkıyor. Vatandaşlar üst geçitten karşıya geçmek için otomotiv satıcısının tel örgüyle çevrilen bahçeye girip oradan üst geçidi kullanabiliyor. Üst geçitten karşıya geçen yayalar karşı taraftaki tarlaya iniyor. İşletme sahibi akşam işyeri ile birlikte bahçe kapısını da kapatınca yayalar üst geçidi kullanamıyor. İşyeri sahibi Erol Açık, karayolları ekiplerinin yol ve kaldırım yapacağını belirterek, “Biz akşamları işyerini ve bahçe kapısını kapatıyoruz, millet geri dönüp gidiyor. Karşı taraftan geliyor, burada bakıyor ki kapı kapalı geri dönüp gidiyor. Akşamları biz mecbur kapıyı kapatıyoruz. Burada arabalarımız var. Buradan geçen birisi arabalara zarar verebilir” dedi.

Başka bir işyeri işletmecisi Tunahan Elçi ise, “Bu üst geçit bizim dükkanın bahçesinin içerisinden geçiyor. Normalde buradaki tali yolun yapılması gerekiyordu ama yapılmadığı için onu bekliyoruz. Yayalar mecburen buradan geçmek zorunda kalıyorlar” dedi.

Karayolları yetkilileriyle yapılan telefon görüşmesinde ise, üst geçidin tüm merdivenlerinin Karayollarına ait kamulaştırılmış alana çıktığını, tel örgülerin merdivenlerin dışına çekileceğini, çevre düzenlemesi yapıldığında bu durumun düzeleceği, Üniversite kavşağında yapılması projelendirilen battı çıktının üst geçidin bulunduğu yere kadar uzadığı kaydedildi. (AHM-SD-

