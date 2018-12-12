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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adıyaman'da sağanak Haberi

Adıyaman'da sağanak Haberi

- Selden görüntüler - Gerger ilçesinde sağanak nedeniyle yolda mahsur kalan sağlık ekibi, vatandaşların yardımıyla hastaya ulaşabildiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da kalp krizi geçiren bir hastaya müdahaleye giden ambulans, sağanak nedeniyle yolda mahsur kaldı.Alınan bilgiye göre, Gerger ilçesine bağlı Gölyurt köyünde kalp krizi geçiren bir hastaya müdahaleye giden 112 Acil Servis ekipleri, Adıyaman - Gerger karayolu Gölyurt köyü yakınlarında, bölgede etkili olan sağanak sonrası oluşan derin su birikintileri nedeniyle yola devam edemedi.Ekipler, vatandaşların yardımıyla vakaya ulaşarak, hastayı Gerger Devlet Hastanesine kaldırdı.Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahsur Kaldı Sağlık Ekibi Bild Kalp Krizi 

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