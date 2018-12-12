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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adıyaman'da sağanak

Adıyaman'da sağanak

- - Cendere Köprüsü ve Kahta Çayı'ndan genel ve detay görüntü - Kahta Çayı'nda fotoğraf çeken vatandaşların görüntüsü - Adıyaman merkezde su birikintilerinin oluşması - Kahta ilçesine bağlı köy bağlantılarını sağlayan yollarda taş ve kaya parçalarının görüntüsü - Kahta ilçesine bağlı Karadut köyünde sis ve derelerin suyla dolması - Genel ve detay görüntüler - Gerger ilçesine bağlı Gölyurt köyünde iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle 12 ev zarar gördü - Besni ilçesine bağlı Kızılhisar köyünün ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan yol, menfezin sel sularından dolayı hasar görmesi nedeniyle çöktüADIYAMAN (AA) - Adıyaman ve ilçelerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Adıyaman kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle, trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi. Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Kuvvetli yağış nedeniyle Kahta ilçesi sınırlarındaki Cendere ve Kahta çaylarının su seviyeleri yükseldi.Kahta Çayı üzerindeki Arılı köyüne ulaşımın sağlandığı köprünün sular altında kalması nedeniyle, köye ulaşım sağlanamadı.Yine Kahta'ya bağlı Karadut köyünde kuvvetli yağış sonrası oluşan heyelandan dolayı, karayolu bir süre ulaşıma kapandı.Sincik ilçesine bağlı Sakız, Balkaya, Hüseyinli ve Karaköse köylerinde kuvvetli yağıştan dolayı ulaşım sorunu yaşanmaya devam ediyor.Gerger ilçesine bağlı Gölyurt köyünde iki günden beri etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.Gerger Kaymakamlığı tarafından gönderilen iş makineleri köyde çalışmalarını sürdürüyor.Köylülerden Emrah Tekin, köyde 12 evin yağıştan dolayı zarar gördüğünü kaydetti.
Besni ilçesine bağlı Kızılhisar köyünün ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan yol, menfezin sel sularından dolayı hasar görmesi nedeniyle çöktü.Çilboğaz Çayı üzerine yapılan menfez ve yol da sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

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