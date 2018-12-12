- Kent merkezinden görüntü - Otomobillerden görüntü - Cami içerisinden görüntü - Sağanak yağmurdan görüntü - Cami imamından röportaj Adıyaman 'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Adıyaman kent merkezinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Yeni Hal Hz. Osman Camisinde maddi hasar oluştu.Sağanak nedeniyle oluşan sular cami içerisinde maddi hasar meydana getirdi.Sabah namazını kılmak üzere cami içerisine geldiğini ve caminin içerisini su bastığını aktaran, Cami imamı Muhammed Ballı AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerinde namaz kılmaya geldim ve baktığımda cami içerisinde istinat duvarından akan suyu fark ettim içeriye girdiğimde ise caminin içerisinin su basmıştı.Daha öncede böyle bir durumla karşılaştığını aktaran Ballı, 2015 yılında da yağan yağmurdan dolayı cami içerisinde böyle bir durumla karşılaştım. Suları tahliye ettikten sonra yağmurların durmasıyla beraber ciddi miktarda masraf ettik yerleri parke yaptırdık. Şuan gene su bastı Allah yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.