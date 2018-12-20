Adıyaman’da sağanak (2)

- Kent merkezinde sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşması - Araçların su birikintisi oluşan yollarda ilerlemesi Adıyaman 'da sağanak - Kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştuADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış sonucu çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.Yağışların kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.